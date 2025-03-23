Добрый доктор-ваххабит: медики-мигранты заступились за террористов

Михаил Молчев Мусорам жаловаться? Херню не гони, мусора давно черножопыми куплены. А какие твари запустили это быдло к нам- отвечу однозначно- наша fucking госдура! Да и "гаранту" чего-то задум аться не вредно

Алексей Сафронов ...в миграционном вопросе как раз "гарант" виноват, и конечно же те кто по первому свистку голосуют под его дудку.