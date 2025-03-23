Русский компас Муххамад Курбанов. Фото: тг-канал "Многонационал". А ведь к таким запросто попасть на приём! Дарина ЕРМОЛАЕВА Своё мнение о недавних трагических событиях в Сирии высказал Волгоградский муфтий Мохамад Бата Кивах.
Добрый доктор-ваххабит: медики-мигранты заступились за террористов
Комментарии
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Михаил Молчев
Мусорам жаловаться? Херню не гони, мусора давно черножопыми куплены. А какие твари запустили это быдло к нам- отвечу однозначно- наша fucking госдура! Да и "гаранту" чего-то задум аться не вредно
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4 час.
Алексей Сафронов
...в миграционном вопросе как раз "гарант" виноват, и конечно же те кто по первому свистку голосуют под его дудку.
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3 час.
Алексей Сафронов
Судя по речам, этих сбежавшим в Россию, типа правоверных сирийцам, они не менее оголтелые безумцы которые сегодня ведут резню многочисленных народов в Сирии (после того как от туда сбежал Асад). Вполне допускаю, что выше изложенная история непосредственно из родственников это типа президента Сирии.
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2 час.
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