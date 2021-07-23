Тайны дипломатии Белоруссии и России

Андрей СмирновПолитикаТайны дипломатии Белоруссии и России Тайны русской дипломатии Белоруссии и России Встречи глав России и Белоруссии проходят всё чаще и продолжаются всё дольше.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийОчередной Бред за деньги " Радио Свобода " Прямо ощущается её рука в "поэме" Михаила Тюренкова . Мне уже давно интересно , как им всё это оплачиваю - за буквы или статью. Столько ерунды накатать , когда можно было в десять раз короче - " Россияне будьте бдительны Лукашенко вас обманет " Да и ещё не забудьте , что Крым он так и не признал , а Путин тоже , что то не то , если после этого ему руку жал " . Это уже стало как мантра !Комментировать
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