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Тайны дипломатии Белоруссии и России

Тайны дипломатии Белоруссии и России

Тайны русской дипломатии Белоруссии и России Встречи глав России и Белоруссии проходят всё чаще и продолжаются всё дольше.

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Александр Лисовский
Очередной Бред за деньги " Радио Свобода " Прямо ощущается её рука в "поэме" Михаила Тюренкова . Мне уже давно интересно , как им всё это оплачиваю - за буквы или статью. Столько ерунды накатать , когда можно было в десять раз короче - " Россияне будьте бдительны Лукашенко вас обманет " Да и ещё не забудьте , что Крым он так и не признал , а Путин тоже , что то не то , если после этого ему руку жал " . Это уже стало как мантра !

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