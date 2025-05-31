[Video] Спасателям приходится разрезать вагоны, чтобы достать пассажиров из поездаСпасатели ра [.] Спасателям приходится разрезать вагоны, чтобы достать пассажиров из поезда Спасатели разрезают вагоны, чтобы достать заблокированных пассажиров — количество пострадавших тем временем растет, сообщается о погибших.