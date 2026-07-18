НОВОСТИ,СОБЫТИЯ...
ГЛАВНАЯВ МИРЕ НОВОСТЕЙОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАВ СВЕТЕ ФОТОКАМЕРМЕЖДУНАРОДНАЯ ПАН...ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИВ МИРЕ САЙТОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ,СОБЫТИЯ,ЛЮДИ,ФАКТЫ

1 104 подписчика

Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80 человек

Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80 человек

НАЛЬЧИК, 18 июл — РИА Новости. Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80 человек, пятеро из них находятся в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии