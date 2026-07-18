Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80 человек

НАЛЬЧИК, 18 июл — РИА Новости. Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80 человек, пятеро из них находятся в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
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