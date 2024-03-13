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Трое кемеровчан за сутки отдали более 2,5 млн рублей псевдородственникам

Трое кемеровчан за сутки отдали более 2,5 млн рублей псевдородственникам

В отделе по работе со СМИ ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 13 марта сообщили, что накануне в отделы полиции «Ленинский» и «Центральный» Кемерова обратились трое местных жителей в возрасте от 54 до 85 лет.

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