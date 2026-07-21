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Госдума продлила закон о «гаражной амнистии» на пять лет

Госдума продлила закон о «гаражной амнистии» на пять лет

Госдума продлила закон о «гаражной амнистии» на пять лет — до сентября 2031 года. Как сообщает РИА Новости, это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощённом порядке.

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