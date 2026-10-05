«Мало забиваем, и не только сегодня». Гатиятулин - о проблемах «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2).
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