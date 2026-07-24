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Аршавин не согласен с признанием Родри лучшим игроком ЧМ-2026: «Месси должен был стать»

Аршавин не согласен с признанием Родри лучшим игроком ЧМ-2026: «Месси должен был стать»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, который в настоящее время работает в петербургском клубе заместителем председателя правления по спортивному развитию, назвал своего лучшего игрока ЧМ-2026.

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