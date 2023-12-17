На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП

Сотрудник Госавтоинспекции Кубани, управлявший иномаркой в состоянии алкогольного опьянения и причастный к дорожно-транспортному происшествию с участием "ВАЗ 2107" в Приморско-Ахтарске, стал фигурантом уголовного дела .
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