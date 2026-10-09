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«Краснодар» и «Зенит» обменяются голами, ЦСКА победит «Родину», а «Динамо» не выиграет в Казани. Экспресс на РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» обменяются голами, ЦСКА победит «Родину», а «Динамо» не выиграет в Казани. Экспресс на РПЛ

Ставим с коэффициентом 6.70.Российская Премьер-лига возвращается после долгой международной паузы. В десятом туре пройдет несколько интересных матчей: лидирующий в чемпионате «Краснодар» примет дома «Зенит», ЦСКА сыграет с тонущей «Родиной», а московское «Динамо», одержавшее пять побед подряд, отправится в гости к «Рубину».

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