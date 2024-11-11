Ехали как студенты, остались как мигранты: Ректора петербургского вуза арестовали за помощь нелегалам

Alex Nемо

Все эти изменения хороши, но остаются открытыми следующие вопросы: 1. Почему не предусмотрена полная конфискация имущества преступников и их родственников (в любом случае бабло они хранят не на своё имя, так что родственники это соучастники, если не члены ОПГ) в дополнение к сроку. И не надо рассказывать сказки что семья ничего не знала... 2. Не прописано кто будет ответственным за ИСПОЛНЕНИЕ и какова будет эта ответственность при неисполнении этих законов. Учитывая сокращающееся количество полицейских на местах - это серьёзная проблема. Или вы честно верите в то что нацмены, которые сейчас наводняют местные райотделы, будут действовать в соответствии с законами РФ? 3. Что и как (и кем) будет делаться для выявления нелегалов уже находящихся в стране - у миграционки нет данных о местонахождении, у полиции недостаточно людей. Нет единой базы учёта миграционного положения в России. Это главные, точнее первостепенные, вопросы. Ну и еще куча вопросов которые нужно решить прежде чем эти законы станут не просто сотрясением воздуха, а работающим инструментом...