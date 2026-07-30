ДТП с микроавтобусом в Лаишевском районе

Сегодня в 8:35 в Лаишевском районе водитель автомобиля Ford Focus, 2002 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который перевозил 12 детей.
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