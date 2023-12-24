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В России отреагировали на отказ шести стран ЕС от гарантий безопасности Украине

В России отреагировали на отказ шести стран ЕС от гарантий безопасности Украине

Сенатор Карасин: отказ стран от гарантий для Украины связан с их бесполезностью Шесть стран Европейского союза (ЕС) отказались поддержать гарантии безопасности для Украины, поскольку считают их бесполезными.

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