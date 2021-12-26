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Опытный немецкий боксер хочет забрать титул Данияра Елеусинова

 42-летний экс-чемпион мира в среднем и суперсреднем весе из Германии Феликс Штурм (42-5-3, 18 КО всё ещё видит себя чемпионом в обозримом будущем сообщает Vringe.

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