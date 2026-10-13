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Ивановские новости

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«Шуяночка» из Иваново одержала три победы в Первой лиге по волейболу

«Шуяночка» из Иваново одержала три победы в Первой лиге по волейболу

Ивановская команда «Шуяночка» одержала три победы в стартовом туре Первой лиги по волейболу, обыграв соперников из Мурома, Москвы и Владимирской области.

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