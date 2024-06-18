В России надо построить патриотический социализм

В правительстве России призвали строить социализм.В России необходимо построить «патриотический социализм» вместо рыночной экономики, которая «сбоит» и не обеспечивает процветания стране, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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