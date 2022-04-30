Власти Германии заявили об отказе платить за российский газ в рублях

Глава Минфина ФРГ заявил о планах как можно скорее стать независимым от России.фото: pixabay.com--> Глава Минфина Германии Кристиан Линднер в субботу, 30 апреля, заявил об отказе платить за поставки российского газа в рублях по требованию Москвы.
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