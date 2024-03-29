После серии комбинированных ударов по военной инфраструктуре и пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, Украина срочно при помощи санитарной авиации эвакуировала пострадавшее лицо, предварительно кого-то из "важных персон".
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