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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Брентфорда» Франк уверен, что Тоуни не уйдет в январе: «Цена должна быть невероятной. Он останется – не понимаю, почему мы должны его продавать»

Тренер «Брентфорда» Франк уверен, что Тоуни не уйдет в январе: «Цена должна быть невероятной. Он останется – не понимаю, почему мы должны его продавать»

Ранее сообщалось, что Тоуни интересен «Арсеналу». «Брентфорд» требует за 27-летнего форварда около 80 млн фунтов.

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