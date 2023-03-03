Крымский суд приговорил жителя Питера к 6 годам за попытку перейти на сторону Украины

В Верховном Суде Республики Крым закончилось рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Санкт-Петербурга был признан виновным в совершении приготовления к государственной измене и покушении на пересечение государственной границы.
В Верховном Суде Республики Крым закончилось рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Санкт-Петербурга был признан виновным в совершении приготовления к государственной измене и покушении на пересечение государственной границы.
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