РКК раскрыл количество заявок на поиск пропавших в Курской области

РКК: после вторжения ВСУ в Курскую область получено 6000 заявок о пропаже людей После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Российский Красный Крест (РКК) получил более шести тысячи заявок на розыск пропавших людей.