Студенты оказали помощь сибирской отшельнице Агафье Лыковой в подготовке к зиме Юлия ЧинковаВ конце лета группа студентов-волонтёров из Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) отправилась в отдаленные районы тайги, чтобы оказать помощь известной отшельнице Агафье Лыковой.
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