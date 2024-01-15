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Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью

Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью

Уклонисты не имеют права жить полноценно. Если человек уклоняется от мобилизации, то пусть сидит дома, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью телеканалу «Мы-Украина».

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