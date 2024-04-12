В США раскрыли детали атаки российских хакеров из "Полуночной метели"

Хакерская организация Midnight Blizzard ("Полуночная метель"), связываемая с Россией, смогла получить доступ к переписке между несколькими федеральными ведомствами США и Microsoft, взломав учетные записи электронной почты.
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