БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крах иллюзорного мира. Украину ждет чудовищное пробуждение

Крах иллюзорного мира. Украину ждет чудовищное пробуждение

Давно хотел написать о душе. О той самой душе, переформатировав которую вы получаете уже не человека.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Все правильно написали, но душу жителям Украины сегодняшней некуда вкладывать, только репрессии и страх заставят их подчиняться законам России, натура у них такая, подленькая, если наш народ-душа нараспашку, всех готов жалеть и спасать, то они спасают только себя любимого, жены бросают мужей в Европе, устраиваются получше итд.
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2 час.
Владимир Карпов
Автор почти во всём прав !!! Вот только есть один нюанс ... Автор пишет, что 80 лет назад Германии помогли проснуться .. Да, это так, но оказалось, что &quot;пробудили&quot; их очень мягко!!! Так мягко, что они теперь снова своими танками атакуют Россию и убивают наших солдат !!! А должны были вечно каяться и вечно платить России за те неисчислимые и ничем не восполнимые зверства, что они натворили в ВОВ !!! ВЕЧНО !!! Потому-что никто не вернёт многие миллионы наших солдат и граждан !!! Но своей мягкостью Сталин совершил ошибку !!! Поэтому нужно было гарантированно и навечно уничтожить возможность повторного возрождения немецкого нацизма и фашистского Рейха !!! Поэтому нужно было или уничтожить Германию или обязать их ВЕЧНО платить нам !!! ВЕЧНО !!! А в итоге что - они снова прут на Россию и снова убивают, убивают и убивают наших ...!!! Поэтому &quot;пробуждать&quot; Украину мало - нужно гарантированно и навечно уничтожить возможность повторного возрождения бандеровского укро-нацизма !!! ОДНОЗНАЧНО !!!
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35 мин.

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