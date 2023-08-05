Крах иллюзорного мира. Украину ждет чудовищное пробуждение

Владимир Карпов

Автор почти во всём прав !!! Вот только есть один нюанс ... Автор пишет, что 80 лет назад Германии помогли проснуться .. Да, это так, но оказалось, что "пробудили" их очень мягко!!! Так мягко, что они теперь снова своими танками атакуют Россию и убивают наших солдат !!! А должны были вечно каяться и вечно платить России за те неисчислимые и ничем не восполнимые зверства, что они натворили в ВОВ !!! ВЕЧНО !!! Потому-что никто не вернёт многие миллионы наших солдат и граждан !!! Но своей мягкостью Сталин совершил ошибку !!! Поэтому нужно было гарантированно и навечно уничтожить возможность повторного возрождения немецкого нацизма и фашистского Рейха !!! Поэтому нужно было или уничтожить Германию или обязать их ВЕЧНО платить нам !!! ВЕЧНО !!! А в итоге что - они снова прут на Россию и снова убивают, убивают и убивают наших ...!!! Поэтому "пробуждать" Украину мало - нужно гарантированно и навечно уничтожить возможность повторного возрождения бандеровского укро-нацизма !!! ОДНОЗНАЧНО !!!