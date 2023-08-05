Давно хотел написать о душе. О той самой душе, переформатировав которую вы получаете уже не человека.
Крах иллюзорного мира. Украину ждет чудовищное пробуждение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Мартыненко
Все правильно написали, но душу жителям Украины сегодняшней некуда вкладывать, только репрессии и страх заставят их подчиняться законам России, натура у них такая, подленькая, если наш народ-душа нараспашку, всех готов жалеть и спасать, то они спасают только себя любимого, жены бросают мужей в Европе, устраиваются получше итд.
Ответить
2 час.
Владимир Карпов
Автор почти во всём прав !!! Вот только есть один нюанс ... Автор пишет, что 80 лет назад Германии помогли проснуться .. Да, это так, но оказалось, что "пробудили" их очень мягко!!! Так мягко, что они теперь снова своими танками атакуют Россию и убивают наших солдат !!! А должны были вечно каяться и вечно платить России за те неисчислимые и ничем не восполнимые зверства, что они натворили в ВОВ !!! ВЕЧНО !!! Потому-что никто не вернёт многие миллионы наших солдат и граждан !!! Но своей мягкостью Сталин совершил ошибку !!! Поэтому нужно было гарантированно и навечно уничтожить возможность повторного возрождения немецкого нацизма и фашистского Рейха !!! Поэтому нужно было или уничтожить Германию или обязать их ВЕЧНО платить нам !!! ВЕЧНО !!! А в итоге что - они снова прут на Россию и снова убивают, убивают и убивают наших ...!!! Поэтому "пробуждать" Украину мало - нужно гарантированно и навечно уничтожить возможность повторного возрождения бандеровского укро-нацизма !!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии