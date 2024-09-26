Тегеран – наш: Выяснилась причина, почему Иран не признал Крым русским

Многих в России это расстроило и смутило, у некоторых вызвало злорадство. Переговоры глав МИД России и Ирана – Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна, запланированные на 17 января в Москве, перенесены на более поздний срок.
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