Оформив рассрочку на жилье, семьи рискуют остаться ни с чем

Приобретая жилье в рассрочку, покупатель может остаться без денег и без квартиры. Эксперты констатируют, что набирающий популярность способ продажи новостроек не безопасен для застройщиков и уж тем более для среднестатистической семьи.
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