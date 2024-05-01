Можно даже худеющим: 4 способа сделать пиццу полезной назвала диетолог Гончар

Многие любят побаловать себя пиццей — это блюдо давно перестало быть экзотическим на нашем столе. Некоторые заказывают продукт в доставке, другие готовят дома, но полезна ли пицца? Есть 4 признака «здорового» блюда, которое можно есть даже худеющим.