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Можно даже худеющим: 4 способа сделать пиццу полезной назвала диетолог Гончар

Можно даже худеющим: 4 способа сделать пиццу полезной назвала диетолог Гончар

Многие любят побаловать себя пиццей — это блюдо давно перестало быть экзотическим на нашем столе. Некоторые заказывают продукт в доставке, другие готовят дома, но полезна ли пицца? Есть 4 признака «здорового» блюда, которое можно есть даже худеющим.

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