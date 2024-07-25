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Спички - не игрушка

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"Без России здесь ничего не будет". В грузинской глубинке пожалели о распаде СССР. Американские журналисты выяснили, что к чему

"Без России здесь ничего не будет". В грузинской глубинке пожалели о распаде СССР. Американские журналисты выяснили, что к чему

© CC BY-SA 3.0 / Aleksey Muhranoff В промышленных регионах Грузии, пришедших в упадок с падением коммунизма, теплится ностальгия по советскому благосостоянию, пишет NYT.

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