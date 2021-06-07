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Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 начали выдавать в Испании с понедельника, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям министерства здравоохранения Альфредо Гонсалес.

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