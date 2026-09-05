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Аргументы недели

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Как Россия и Китай спасают мировые рынки энергоносителей

Как Россия и Китай спасают мировые рынки энергоносителей

Пока Ближний Восток штормит от конфликтов, а привычные механизмы регулирования буксуют, Москва и Пекин фактически взяли на себя роль главных гарантов мировой энергобезопасности.

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