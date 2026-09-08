Латвия вешает 300% на российское зерно. Южный коридор уже не тянет, Балтика решила заработать

Рига выбирает тариф вместо полного запрета, потому что транзит по правилам ЕС не тронуть. Уиткофф и Кушнер привезли правленый февральский черновик — обе столицы ответили холодом.
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