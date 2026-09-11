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Царьград

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Погиб 6-летний мальчик в Иваново. В своё день рождения – прямо на аттракционе

Погиб 6-летний мальчик в Иваново. В своё день рождения – прямо на аттракционе

Трагедией закончился детский праздник в Иваново. Отмечали день рождения 6-летнего мальчишки. Ребёнок погиб.

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