Сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемых в серии мошенничеств и вымогательств с имитацией похищения людей

«Сотрудники ГУУР МВД России, отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из других территориальных подразделений МВД России и ФСБ России задержали девять жителей разных регионов нашей страны.
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