Сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемых в серии мошенничеств и вымогательств с имитацией похищения людей

«Сотрудники ГУУР МВД России, отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из других территориальных подразделений МВД России и ФСБ России задержали девять жителей разных регионов нашей страны.