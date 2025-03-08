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ПВО Воронежской области сбили четыре украинских беспилотника за полчаса

ПВО Воронежской области сбили четыре украинских беспилотника за полчаса

Средства противовоздушной обороны России успешно перехватили четыре беспилотника Украины над Воронежской областью.

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