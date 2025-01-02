Еще один «китаец»: проехал на тягаче XCMG XG2 , делюсь впечатлениями

Этот грузовик был впервые представлен российским специалистам на выставке COMvex 2023. Тогда уполномоченный представитель XCMG в России компания «СюйГун Ру» лишь заявляла о намерениях, собирала отзывы перевозчиков, чтобы понять и скорректировать маркетинговые планы.