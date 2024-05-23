В десяти районах Петербурга с 25 мая ограничат дорожное движение

Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ В Адмиралтейском районе Петербурга с 25 мая по 18 августа закроют движение транспорта по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.