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Петербургский дневник

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В десяти районах Петербурга с 25 мая ограничат дорожное движение

В десяти районах Петербурга с 25 мая ограничат дорожное движение

Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ В Адмиралтейском районе Петербурга с 25 мая по 18 августа закроют движение транспорта по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

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