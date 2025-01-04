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Мода и Шоу-бизнес

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«Похудела на праздниках»: Валя Карнавал показала изменившуюся фигуру и тату на бедре

«Похудела на праздниках»: Валя Карнавал показала изменившуюся фигуру и тату на бедре

Валя Карнавал начала новый год с приятных изменений. В первые дни января артистка поделилась с подписчиками, что ей удалось похудеть во время праздников — редкое достижение, учитывая обилие угощений на новогодних столах.

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