«Похудела на праздниках»: Валя Карнавал показала изменившуюся фигуру и тату на бедре

Валя Карнавал начала новый год с приятных изменений. В первые дни января артистка поделилась с подписчиками, что ей удалось похудеть во время праздников — редкое достижение, учитывая обилие угощений на новогодних столах.
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