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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ювентуса» всего одно поражение в сезоне и 5 побед в 6 последних матчах. Высокие 1.96 дают на туринцев в игре с «Монцей»

«Монца» примет «Ювентус» в рамках 14-го тура Серии А. Туринский клуб победил в 5 из 6 последних матчей.

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