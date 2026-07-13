Рособрнадзор предостерег три вуза от нарушения требований

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки вынесла предостережения о недопустимости нарушений трем образовательным учреждениям: школе в Душанбе, Пермскому медицинскому университету и Московской академии предпринимательства.
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