Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почему Грузия и Армения поменялись местами

Почему Грузия и Армения поменялись местами

2024 год запомнился многими яркими событиями. Крахом режима Башара Асада в Сирии, вторым пришествием Дональда Трампа, тотальным (идеологическим и экономическим) увяданием европейского сада, который набрал новыми садовниками по объявлению прибалтийских русофобов.

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Комментарии
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metallvest
Что грузины  что армяне хотят получать  плюшки  от России а в замен кукиш в   кармане
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6 час.
леонид рыбаков
ТАК НАШИ ВЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНО НЕ ДАЮТ НИ ГРАЖДАНСТВО НИ ПАСПОРТА ----ПРЕДАТЕЛЬСТВО НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
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5 час.
Aleksandr Sobolev
Кому не дают гражданство, наши власти?
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4 час.

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