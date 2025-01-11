2024 год запомнился многими яркими событиями. Крахом режима Башара Асада в Сирии, вторым пришествием Дональда Трампа, тотальным (идеологическим и экономическим) увяданием европейского сада, который набрал новыми садовниками по объявлению прибалтийских русофобов.
Почему Грузия и Армения поменялись местами
Комментарии
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metallvest
Что грузины что армяне хотят получать плюшки от России а в замен кукиш в кармане
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6 час.
леонид рыбаков
ТАК НАШИ ВЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНО НЕ ДАЮТ НИ ГРАЖДАНСТВО НИ ПАСПОРТА ----ПРЕДАТЕЛЬСТВО НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
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5 час.
Aleksandr Sobolev
Кому не дают гражданство, наши власти?
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4 час.
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