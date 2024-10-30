Президент китайского отделения фармконцерна AstraZeneca попал под следствие

Президент китайского подразделения британского фармконцерна AstraZeneca был привлечен к уголовной ответственности в Китае в рамках антикоррупционной кампании в секторе здравоохранения, 30 октября пишет The Telegraph.
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