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В кастрюльке

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  • sylpfide sylpfide
    Первый попробовала лет 40 назад в Молдавии и теперь каждое лето готовлю. А еще готовлю для закатки и тогда зимой насл...Квашеный фарширов...
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Беляши на скорую руку. Рецепт сочных и вкусных беляшей без дрожжей

Беляши на скорую руку. Рецепт сочных и вкусных беляшей без дрожжей

Беляши — это блюдо, представляющее собой жареные пирожки с начинкой, чаще всего из мясного фарша. Они славятся своим хрустящим тестом и сочной, ароматной начинкой, что делает их популярными среди широкой аудитории любителей домашней кухни.

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