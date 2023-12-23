Как Суворов брал самую неприступную крепость Европы "Измаил" - День воинской славы России

«Штурм Измаила 11 декабря 1790 года» Среди выдающихся исторических побед, одержанных русской армией, не так уж много таких, которые не просто остались в памяти потомков, а вошли даже в народный фольклор и стали частью языка.
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