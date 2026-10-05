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Газета.ру

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Журова о дисквалификации Медведева: это называется неспортивным поведением

Журова о дисквалификации Медведева: это называется неспортивным поведением

Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о дисквалификации теннисиста Даниила Медведев в полуфинале турнира в Пекине против Новака Джоковича из-за того, что россиянин после розыгрыша мяча ударил ракеткой по мячу и попал болельщику в глаз, передает «Советский спорт».

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