Какой сегодня день: 29 августа

Сегодня, 29 августа, отмечаетсяМеждународный день действий против ядерных испытаний. Дата призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний.
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