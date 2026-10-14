БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тайны засекреченного города: Майлуу-Суу и его урановое наследие ﻿

Тайны засекреченного города: Майлуу-Суу и его урановое наследие ﻿

Даниэла ИВАНОВА  Когда-то попасть в Майлуу-Суу было почти невозможно. На въезде стоял шлагбаум, а сам город, хотя располагался в Киргизии, в документах проходил под секретным названием «Москва, почтовый ящик 200».

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