Тайны засекреченного города: Майлуу-Суу и его урановое наследие ﻿

Даниэла ИВАНОВА Когда-то попасть в Майлуу-Суу было почти невозможно. На въезде стоял шлагбаум, а сам город, хотя располагался в Киргизии, в документах проходил под секретным названием «Москва, почтовый ящик 200».
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