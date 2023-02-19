Роджерс считает, что Забитцера следовало удалить за фол на Фасе: «Удар прямой ногой в колено. Невозможно понять, почему это не красная»

Брендан Роджерс считает, что «МЮ» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Лестером». На 41-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер ударил защитника «лис» Ваута Фаса прямой ногой в колено после того, как мяч был выбит за пределы штрафной площади.
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