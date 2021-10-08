Догузова рассказала о способах поддержки туристической сферы Крыма в низкий сезон

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Проведение выставки-форума "Интурмаркет" в Крыму в ноябре станет драйвером для роста зимних продаж, а также поддержит деловой туризм в республике в межсезонье.
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