Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что за время своей деятельности комплексные выездные группы помогли 1 500 ветеранам специальной военной операции.
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